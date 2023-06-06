JANAGA выступит в Хабаровске 24 июня в День молодежи Фото: @amaliia_hanum Фото: Социальные сети

24 июня 2023 года в Хабаровске будут праздновать День молодежи. В городе пройдет фестиваль, который объединит тысячи молодых людей. В рамках праздничной программы запланировано множество крутых событий, среди которых фаер-шоу, розыгрыш кругленькой суммы и большой концерт. Уже известно, кто выступит на День Молодежи в Хабаровске 24 июня.

Хедлайнером события станет армянский и российский поп-певец, рэп и хип-хоп исполнитель JANAGA. Он приедет в Хабаровск, чтобы устроить масштабное шоу на главной сцене фестиваля. Выступление начнется в 20:00.

Хабаровчан приглашают присоединиться к празднику. Он пройдет на территории арены «Ерофей». Вход бесплатный.

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