JANAGA выступит в Хабаровске 24 июня в День молодежи Фото: @amaliia_hanum
Фото: Социальные сети
24 июня 2023 года в Хабаровске будут праздновать День молодежи. В городе пройдет фестиваль, который объединит тысячи молодых людей. В рамках праздничной программы запланировано множество крутых событий, среди которых фаер-шоу, розыгрыш кругленькой суммы и большой концерт. Уже известно, кто выступит на День Молодежи в Хабаровске 24 июня.
Хедлайнером события станет армянский и российский поп-певец, рэп и хип-хоп исполнитель JANAGA. Он приедет в Хабаровск, чтобы устроить масштабное шоу на главной сцене фестиваля. Выступление начнется в 20:00.
Хабаровчан приглашают присоединиться к празднику. Он пройдет на территории арены «Ерофей». Вход бесплатный.
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