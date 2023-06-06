Штраф в миллион рублей заплатит «ДальРыбПром» за взятку полицейскому в Хабаровском крае Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ульчском районе Хабаровском крае накажут ООО «ДальРыбПром» из-за попытки гендиректора компании подкупить полицейского красной икрой. В сентябре 2019 года глава организации пытался скрыть незаконный вылов осенней кеты. Чтобы уйти от наказания, руководитель дал полицейскому в качестве взятки красную икру на сумму больше 60 тысяч рублей.

- За незаконное вознаграждение от имени юридического лица организацию привлекли к административной ответственности. Компания была оштрафована на миллион рублей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Кроме того, на гендиректора предприятия завели уголовное дело за взятку. Ему может грозить штраф до полутора миллиона рублей или лишение свободы на срок до восьми лет.

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