Первенство по парусному спорту завершилось в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В районе хабаровской ремонтно-эксплуатационной базы (РЭБ) флота прошли соревнования по парусному спорту. Первенство длилось четыре дня, а его участниками стали 40 юных спортсменов 8-17 лет. Все они – воспитанники спортшколы «Дельфин».

- Несмотря на то, что у нас нет возможности тренироваться на воде круглый год, я считаю, ребята подошли к первому турниру сезона в хорошей форме. Компенсируем пробел водной практики длительными тренировками, спортсмены занимаются с утра до позднего вечера. Целый день на воде под солнцем – это очень сложно. Но они справляются. Это был первый опыт, пока сложно оценивать, насколько мы готовы конкурировать с другими регионами. Но наши лидеры на этом турнире подтвердили свой класс, заняв первые места, - рассказал старший тренер СШОР «Дельфин» Александр Гоман.

Соревнования проходили в четырех классах яхт: «Оптимист», «Кадет», «Лазер 4.7», и «Лазер Радиал». В классе «Оптимист» победители Андрей Столяренко и Алисия Кривицкая. В классе «Кадет» – экипаж Дмитрия Харина и Александра Золотова. В классе «Лазер 4.7» победу одержала Юлия Моисеева, а в «Лазер Радиал» – Иван Кузьменко.

Участники Первенства проверили силы перед грядущим межрегиональным турниром «Кубок Залива Петра Великого». Соревнованиями пройдут 11-17 июня во Владивостоке.

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