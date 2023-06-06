Зампред правительства ЕАО Мария Костюк ушла с поста Фото: «Единая Россия» в ЕАО

На сайте правительства ЕАО появилась новость об уходе Марии Костюк с поста зампреда.

- Костюк Мария Федоровна освобождена от государственной должности Еврейской автономной области заместителя председателя правительства ЕАО – руководителя аппарата губернатора и правительства области 31 мая 2023 года, - говорится в сообщении.

Пока неизвестно, кто займет освободившуюся должность. Голосование за кандидатов должно состояться в ближайшее время.

Мария Костюк сейчас занимает должность заместителя секретаря регионального отделения Партии «Единая Россия» в ЕАО по работе с общественными объединениями и молодежной политике. Также она руководит региональным штабом Комитета семей воинов Отечества в регионе.

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