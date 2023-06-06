Михаил Дегтярев принял участие в открытии спартакиады СКР в Хабаровске Фото: Вячеслав Реутов

В Хабаровске стартовал отборочный этап Всероссийской спартакиады Следственного комитета России. На открытии присутствовали губернатор региона Михаил Дегтярев и глава СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО Евгений Долгалев. В городе приняли спортсменов из восьми следственных управлений Магаданской, Амурской и Сахалинской областей, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, Республик Саха (Якутия) и Бурятия.

В городе создано пять площадок для соревнований по баскетболу, волейболу, мини-футболу, легкой атлетике и плаванию. В течение трех дней больше 100 человек представят свои управления и будут бороться за победу. Лучшие смогут принять участие во всероссийском этапе спартакиады.

Михаил Дегтярев и Евгений Долгалев поприветствовали участников и пожелали им удачи в соревнованиях.

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