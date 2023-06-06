Сезон весенних паводков прошел спокойно в Хабаровском крае

Сезон весенних паводков прошел без осложнений в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Весенние паводки в регионе прошли спокойно. Резких ухудшений обстановки на реках Хабаровского края не зафиксировано. Гидрологи ожидали подъема воды в Амуре в Ульчском и Николаевском районах, но все обошлось. Дома жителей не пострадали. Сейчас почти на всех реках в крае уровень воды ниже нормы. На Нижнем Амуре от Хабаровска до Николаевска отмечаются незначительные колебания показателей. У краевой столицы уровень Амура 5 июня составил 86 сантиметров.

- Характер летних паводков будет связан с интенсивностью осадков и температурой воздуха в крае и соседних регионах. Спасатели в любой момент готовы отреагировать на возможные ухудшения обстановки, - рассказал представитель краевого комитета по гражданской защите Александр Курбала.

Жителей региона призывают соблюдать осторожность у водных объектов. С начала мая в уже зарегистрировано девять несчастных случаев на воде с участием 12 человек, большинство из них - рыбаки, есть погибшие и пропавшие без вести.

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