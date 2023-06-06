Единый день тестирования комплекса ГТО пройдет в Хабаровске 10 июня
Фото: Тимур ХАНОВ.
10 июня в Хабаровске пройдет единый день тестирования комплекса ГТО. Участников ждут на стадионе «Юность» на Королева, 4 Г. Мероприятие начнется в 10:00, но те, кто хочет попробовать свои силы, должны будут сначала получить номер. Их раздача будет проходить с 9:20 до 9:50. Участникам нужно взять с собой паспорт или свидетельство о рождении, справку о допуске к выполнению нормативов.
Зарегистрироваться смогут все желающие. Чтобы подтвердить участие, нужно позвонить по любому из номеров: 47-02-81, 46-09-46, 47-05-71 или отправить заявку на электронную почту gto.hab27@mail.ru.
Те, кто не зарегистрируется, не смогут получить доступ к выполнению комплекса ГТО.
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