Пополнение у пернатых: птенцов краснокнижных орланов заметили в хабаровском зоосаде

Краснокнижные птицы принесли потомство в зоосаде «Приамурский» в Хабаровске Фото: минкультуры Хабаровского края

В зоосаде «Приамурский» имени В. П. Сысоева заметили птенцов белоплечих и белохвостых орланов. Уже окрепших пернатых даже удалось сфотографировать.

- Белоплечие орланы Сахалина и Маг стали родителями в четвертый раз. В этом году 7 апреля вылупилось два птенца, а в прошлом был только один. А белохвостые орланы Роми и Цезарица впервые стали родителями, хотя они вместе уже с 2019 года. 19 апреля у них вылупились два птенца, - рассказали в минкультуры Хабаровского края.

Взрослые птицы так тщательно оберегали свое потомство, что впервые увидеть его получилось только сейчас, когда они уже выросли почти до размеров родителей. Их выдает только оперение и клювы. Малыши уже бесстрашно разгуливают по вольеру и с интересом рассматривают все вокруг.

Взрослый белокрылый орлан Фото: минкультуры Хабаровского края

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.