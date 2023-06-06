Летнее тепло придет в Хабаровск 7 июня Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики говорят, что погода в Хабаровске 7 июня будет теплой. Но без сюрпризов не обойдется. По прогнозам, в городе пройдет кратковременный дождь. Не исключено, что над краевой столицей пройдет грозовая туча, и осадки, хоть и будут короткими, но успеют доставить хлопот жителям.

Сильные ветра, которые еще недавно бушевали в Хабаровске, 7 июня отступят. Сила порывов достигнет максимум 11 метров в секунду. Южный ветер будет дуть со средней скоростью в шесть метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +10. Несмотря на дождь, в среду днем потеплеет до +24…+26 градусов.

В регионе ситуация будет аналогичной. На улице будет тепло, но в течение дня жителям районов следует ждать осадков.

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