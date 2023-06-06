Около 48 миллионов мальков кеты выпустили в реки Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжают восстанавливать лососевые виды рыб в реках. Такой проект в прошлом году утвердил губернатор Михаил Дегтярев. В этом году в водоемы выпустили около 48 миллионов мальков кеты, такая работа продолжится до середины июля. В планах - выпустить в реку минимум 50 миллионов рыбок.

- Воспроизводство лососевых имеет не только экономическое значение для края. Это особенно важно для сохранения экосистемы Амурского бассейна. В последние годы в регионе наблюдались колебания численности тихоокеанских лососей. Причины связаны как с природными факторами, так и с антропогенным воздействием. Поэтому правительство уделяет особое внимание восстановлению их популяции, - рассказали в комитете рыбного хозяйства региона.

Молодь вырастили этой весной на Гурском и Анюйском лососевых рыбоводных заводах. Мальков отпустили в реки Гур, Анюй, Биджан, Бира и Малая Уда. В восстановлении популяции рыб участвуют и небольшие краевые компании, а также фермеры. Недавно они выпустили в восемь водоемов около 300 тысяч мальков.

Эту молодь вырастили из икры, которую заложили на инкубацию осенью. Тогда получилось заложить больше 61 миллиона штук икринок. Это в два раза больше, чем в 2021 году.

На территории региона работает 12 заводов, восполняющих запас лосося. Суммарно они выпускают больше 114 миллионов мальков в год.

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