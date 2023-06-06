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НовостиОбщество6 июня 2023 5:25

Первый рейс авиакомпании «Россия» отправился в Красноярск из Хабаровска

На нем улетели 114 пассажиров
Василина ВАСИЛЬЕВА
Первый рейс авиакомпании «Россия» отправился в Красноярск из Хабаровска

Первый рейс авиакомпании «Россия» отправился в Красноярск из Хабаровска

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впервые в истории авиакомпания «Россия» запустила перелеты из Хабаровска в Красноярск. Первым рейсом, который состоялся 5 июня, отправились 114 человек.

- Вылеты запланированы до трех раз в неделю, начиная с 12 июня, по понедельникам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Хабаровска в 16:00, прибытие в Красноярск в 17:30, - рассказали в минтрансе Хабаровского края.

Перелеты осуществляются на воздушном судне Boeing 737-800. Также в этом направлении продолжит работать авиакомпания «Аврора».

Билеты можно купить на сайте хабаровского аэропорта или в его филиалах.

Напомним, первым рейсом в Санкт-Петербург улетели почти 400 человек из Хабаровска. В июне самолеты по этому направлению будут отправляться три раза в неделю. Это первые такие полеты из международного хабаровского аэропорта. В самолетах есть как кресла эконом-класса, так и бизнес.

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