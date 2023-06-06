В Хабаровском крае могут ввести штрафы за неправильный выгул собак и прикармливание бездомных животных

Хозяевам придется убирать испражнения питомцев на улице
Фото: Иван МАКЕЕВ
Жителей Хабаровского края приглашают обсудить проект закона о содержании домашних животных. Согласно документу, для владельцев кошек и собак вводятся дополнительные критерии и штрафы. Инициатива размещена на портале комитета по внутренней политике правительства края.
Закон предлагает запретить прикармливать и размещать животных в общественных местах. Дворы, подъезды, подвалы и чердаки для кошек и собак будут закрыты. Также рассматривается вопрос о том, чтобы люди не избавлялись от животных и их потомства. Единственный возможный вариант - отдать другим людям.
В документе говорится о том, чтобы ввести правила выгула. Например, все животные должны гулять на поводках и в некоторых случаях - в намордниках. Также хозяевам придется убирать испражнения питомцев на улице. Изменения касаются и содержания охранных животных.
Закон еще не принят и находится в стадии общественного обсуждения. Каждый житель региона может поделиться своим мнением по поводу инициативы. Все контакты указаны на сайте комитета, найти его можно, перейдя по ссылке.
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