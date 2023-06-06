Улететь в Монголию больше не смогут жители Хабаровского края Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиакомпания Hunnu Air решила отменить чартерные рейсы из Хабаровска в Улан-Батор. Представители компании рассказали, что причиной тому стала непопулярность направления.

Перелеты отменили с 6 июня. Все рейсы, которые должны были состояться позже, также отменяются. Деньги за уже приобретенные билеты пообещали вернуть.

- Билеты вы можете поменять на рейсы Хабаровск - Улан-Удэ (авиакомпания «Аврора»), Улан-Удэ - Улан-Батор (авиакомпания Hunnu Air) или вернуть всю заплаченную сумму, - рассказали в министерстве транспорта Хабаровского края.

Для этого нужно обратиться в место, где приобретались билеты.

Между тем из Хабаровска в Красноярск улетел первый рейс авиакомпании «Россия». Перелеты в этом направлении уже выполнялись, но на других самолетах. Предложением воспользовались 114 человек. Летать можно будет три раза в неделю.

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