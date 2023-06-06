Военные вертолеты кружат над Хабаровском Фото: скриншот из видео

6 июня хабаровчане заметили в небе несколько вертолетов, кружащих над поселком Горький. Очевидцы успели снять полет на видео. Воздушные суда летели в одну линию, будто специально держали строй.

Оказалось, что полет был запланированной репетицией Росгвардии, которая готовится к 10 июня. В субботу в Хабаровске пройдет выставка, на которой жителям представят новые технологии и разработки в сфере безопасности.

Гостей ждут на территории парковки спортшколы олимпийского резерва по хоккею с мячом около арены «Ерофей». Мероприятие начнется в субботу в 10:00. А выставка будет работать до 18:00. Мероприятие будет интересно как детям, так и взрослым.

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