Книги с системой Брайля поступили в библиотеку Хабаровского края Фото: администрация Ванинского района

Жители Ванинского района, имеющие ограниченные возможности здоровья, теперь наравне с другими могут ходить в Центральную библиотеку и читать книги. В учреждение поступила литература, написанная рельефно-точечным шрифтом Брайля.

- Для многих людей книга является окном в большой мир, другом, советчиком, а ванинская библиотека становится еще и центром реабилитации и общения, - сказали в администрации Ванинского района.

Теперь местные жители могут освоить тактильную технику чтения и письма Брайля, предназначенную для незрячих и плохо видящих людей.

Среди книг, поступивших в библиотеку, есть такие: М. Аланов «Азеф» (16+), Л. Соболева «Маскарад у Дракулы» (16+), А. Алексин «Безумная Евдокия» (6+), Д. Корецкий «Адмиральский кортик» (16+) и Л. Алехин «Ночной экспресс» (18+).

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