В Хабаровске партнеры «СМОА плюс» утвердили порядок проведения учений в 2023 году Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

В краевой столице прошло заседание экспертной рабочей группы Совещания министров обороны стран-участников АСЕАН («СМОА плюс»). На встрече присутствовали представители минобороны России, военных ведомств Брунея, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Филиппин.

Участники заседания согласовали порядок проведения антитеррористических учений, которые пройдут в сентябре 2023 года. Было согласовано количество военнослужащих с каждой стороны и привлекаемые средства.

Механизм «СМОА плюс» был создан в 2010 году. Он позволяет взаимодействовать между оборонными ведомствами десяти стран и государствами-партнерами по диалогу. Цель «СМОА плюс» - создать условия для обсуждения вопросов обороны и безопасности, обеспечить взаимодействие между странами-партнерами.

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