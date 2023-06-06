Теплоход «Здоровье» отправится в населенные пункты Хабаровского края позже Фото: минздрав Хабаровского края

В Хабаровском крае наконец-то решился вопрос с теплоходом «Здоровье». Пока он задерживается, создали мобильные группы врачей, которые выезжают в села, где их ждут люди.

- В состав бригад вошли кардиолог, нефролог, отоларинголог, гинеколог, терапевт, УЗИ-специалист, аллерголог, хирург, уролог. Кроме того, во всех районах края есть центральные районные больницы, к которым прикреплены ФАПы и амбулатории в отдаленных селах. В год врачи осуществляют до 100 выездов, проводят диспансеризацию детей и взрослых, - рассказали в минздраве Хабаровского края.

График движения мобильной бригады:

6-9 июня - Ягодный;

15-16 июня - Вознесенское;

11-12 июля - Богородское;

13 июля - Булава;

14 июля - Де-Кастри.

Напомним, теплоход не смог выйти в первый рейс из-за вопросов со стороны надзорных органов к предпринимателю, который выиграл конкурс перевозчиков. Сам он заявил, что стал жертвой нечестных конкурентов. Однако контракт с ним все равно расторгли, через 10 дней минздрав объявит новый конкурс, который продлится полтора месяца.

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