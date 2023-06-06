Акция «10 тысяч шагов к жизни» пройдет в Биробиджане 25 июня

Акция «10 000 шагов к жизни» пройдет в Биробиджане 25 июня Фото: администрация Биробиджана
Жители Биробиджана смогут принять участие в акции «10 тысяч шагов к жизни». Она пройдет в городе 25 июня. Мероприятие приурочили ко Дню молодежи.
Для участия в акции нужно зарегистрироваться на сайте www.10000шагов.рф.
- Организаторы - «Общероссийская общественная организация» Лига здоровья нации», Всероссийская Ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Минспорта России, Минздрава России, Минобрнауки России, - рассказали в администрации Биробиджана.
Врачи говорят, что после пятиминутной прогулки на свежем воздухе поднимается настроение, после 15 минут ходьбы - снижается сахар в крови, спустя 40 минут снижается риск ишемической болезни сердца у пожилых людей.
Напомним, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев принял участие в открытии спартакиады СКР. Она охватит несколько видов спорта.
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