Хотели посмотреть на корабли: дети отправились на опасную экскурсию в Ванино

Полицейские поймали маленьких детей в порту Ванино Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шестилетняя девочка и 10-летний мальчик из Ванино очень хотели посмотреть на корабли и пробрались на территорию местного порта. Очевидцы, заметившие ребят в опасном месте, позвонили в полицию.

- Со слов ребят, они, прогуливаясь, решили пройти в порт и посмотреть на корабли. О том, что этой экскурсией они подвергли свою жизнь опасности, не подумали, - рассказали в Ванинском ЛО МВД России на транспорте.

Полицейские поговорили с детьми и их родителями и рассказали, что в таких местах гулять опасно. На мам и пап ребят составили протоколы за неисполнение своих обязанностей по воспитанию. Также информацию направили в комиссию по делам несовершеннолетних.

Между тем в Магаданской области суд поставит точку в деле о гибели ребенка во дворе детского сада. На мальчика на глазах его друзей упала груда массивных сосулек.

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