Дороги перекроют в Комсомольске-на-Амуре 8 июня Фото: Сергей ГАПОН

Перекрытие дорог в Комсомольске-на-Амуре 8 июня 2023 года запланировано из-за репетиций шествия ко Дню города. В этом году он отпразднует 91-й день рождения.

Ограничат движение по проспекту Ленина от улицы Севастопольской до улицы Котовского. Запрет действует только для личных автомобилей, которым нельзя ездить на этом участке до 19 часов. Автобусы же смогут перевозить здесь пассажиров.

- В 20:00 проспект Ленина между улицами Севастопольской и Котовского будет закрыт для любых транспортных средств. Открыть проезд планируется в 21:30, после окончания репетиции, - рассказали в администрации города.

Также на этом участке с 19:00 до 21:30 запретят остановку и стоянку. Автомобили, нарушившие ограничение, уберет эвакуатор.

Между тем в Хабаровске начался второй этап ремонта улицы Ким Ю Чена.

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