Может быть в Хабаровске: 11-летний мальчик пропал в поселке Хор

11-летнего Максима Дудакова два дня ищут в Хабаровском крае Фото: ЛигаСпас

Поисковый отряд «ЛигаСпас» сообщил о поисках Максима Дудакова. Мальчику 11 лет, он пропал в поселке Хор района имени Лазо. Последний раз родные видели его 4 июня.

Сообщается, что ребенок может находиться в Хабаровске. Его приметы: рост 144 сантиметра, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза.

На момент пропажи Максим был одет в черный спортивный костюм и черные кроссовки.

Всех, кто знает что-либо о том, где находится мальчик, просят позвонить по телефону: 8 (914) 167-37-77.

Ранее сообщалось об интересной истории жителя Хабаровска. Мужчина нашелся в Таиланде прикованный к больничной койке. Он отправился туда, чтобы поправить упавшее зрение. Раз в неделю звонил пожилым родителям, чтобы не переживали. А месяц назад и вовсе перестал выходить на связь.

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