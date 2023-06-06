Принять участие в соревнованиях по киберспорту приглашают жителей Магадана Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Магадана могут побороться за Кубок по киберспорту. Соревнования по дисциплине «Стратегия в реальном времени» организовало управлением по физкультуре Красноярска. Именно там с 17 июня по 27 августа пройдет Кубок главы города по компьютерному спорту.

- Задачами проведения Кубка являются пропаганда здорового образа жизни, организация досуга молодежи и подрастающего поколения, развитие навыков по совершенствованию владения техническими устройствами, - рассказали в администрации Магадана.

Участники будут играть онлайн в Dota2 в командах пять на пять игроков. Призовой фонд - полмиллиона рублей. Минимальный возраст участников - 14 лет. Участие в Кубке бесплатное. Главное активировать аккаунт в игре, активировать уведомления и привязать социальную сеть. Более подробная информация есть на сайте www.vscl.ru.

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