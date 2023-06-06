Предварительное трудоустройство выпускников началось в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается успешная реализация программ «Земский доктор/фельдшер». В Дальневосточном государственном медуниверситете 6 июня началось заседание комиссии по трудоустройству выпускников. Она объединила больше 100 потенциальных работодателей.

В этом году диплом медика получат 390 студентов разных специальностей. Часть из них пойдут работать в первичное звено, больше трети выбрали ординатуру.

- В наши районы сегодня нужны узкопрофильные специалисты, участковые терапевты и педиатры. Основной способ решения проблемы – заключение целевых договоров с работодателями при поступлении студентов на первый курс. Отмечу, что впервые в этом году во время предстоящей приемной кампании медуниверситета набор в ординатуру будет осуществляться исключительно по целевому набору, выделено 164 места, ни одного места в свободном конкурсе не предусмотрено, - рассказал заместитель министра здравоохранения Алексей Веселов.

С прошлого года правительство предоставляет гранты научным и образовательным организациям на подготовку узких врачей. Тогда по программе набрали восемь ординаторов. В этом году планируется взять на работу еще 30 человек.

Также в регионе увеличивают набор в мединститут. В следующем году выпустятся 400 человек, к 2026 году – 580.

Привлечь кадры помогает и программа «Земский доктор/фельдшер». В селах и рабочих поселках региона врачам единовременно платят по два миллиона рублей, в некоторых местах дают и служебное жилье. После этого он должен отработать в районе минимум пять лет.

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