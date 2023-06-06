Осознавал превосходство: агрессивного магаданца осудили за грабеж
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Житель Колымы выслушал приговор суда за грабеж с применением насилия. Обвинение поддержала прокуратура.
В декабре прошлого года пьяный мужчина пришел в гости к знакомому. Правда, визит был далеко не дружеским.
- Осознавая свое физическое превосходство, он нанес удар жертве в область живота и забрал из кармана его брюк 7,5 тысячи рублей. Похищенными деньгами мужчина распорядился по собственному усмотрению, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.
Раньше мужчина уже попадал в поле зрения полиции и имеет судимость за кражу. Ближайшие четыре года он проведет не у себя дома, а в колонии особого режима. После того, как освободится, суд ограничит ему свободу еще на полтора года.
Ранее в Хабаровске водитель троллейбуса не хотел выпускать ребенка из-за того, что у него не проходила оплата. Прокуратура с полицией начали проверку.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru