Осознавал превосходство: агрессивного магаданца осудили за грабеж Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Колымы выслушал приговор суда за грабеж с применением насилия. Обвинение поддержала прокуратура.

В декабре прошлого года пьяный мужчина пришел в гости к знакомому. Правда, визит был далеко не дружеским.

- Осознавая свое физическое превосходство, он нанес удар жертве в область живота и забрал из кармана его брюк 7,5 тысячи рублей. Похищенными деньгами мужчина распорядился по собственному усмотрению, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Раньше мужчина уже попадал в поле зрения полиции и имеет судимость за кражу. Ближайшие четыре года он проведет не у себя дома, а в колонии особого режима. После того, как освободится, суд ограничит ему свободу еще на полтора года.

Ранее в Хабаровске водитель троллейбуса не хотел выпускать ребенка из-за того, что у него не проходила оплата. Прокуратура с полицией начали проверку.

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