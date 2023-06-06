Жительницу Хабаровского края арестовали за убийство возлюбленного Фото: прокуратура Хабаровского края

Минувшее воскресенье стало последним для 39-летнего жителя района имени Лазо Хабаровского края. Его убила возлюбленная.

В итоге 43-летнюю женщину суд заключил под стражу. Против нее завели уголовное дело по статье «Убийство».

- 4 июня жительница села Георгиевка нанесла сожителю удар ножом в область грудной клетки. От полученной травмы мужчина скончался, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Пока идет расследование, женщина будет находиться за решеткой. Ход работы над уголовным делом контролирует надзорный орган.

Ранее в магаданской области за грабеж осудили мужчину. Он пришел в гости к знакомому, избил его и вытащил из кармана брюк деньги. Оказалось, что за спиной у него есть криминальный опыт, и в поле зрения полиции он попадал не раз.

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