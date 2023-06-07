Больше двух тысяч студентов устроятся на работу в Хабаровском крае Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

Пришло лето, а вместе с ним в Хабаровском крае стартовал 64-й трудовой семестр студенческих отрядов. Ученики средних специальных и высших учебных заведений устраиваются на работу на время каникул. На открытии сезона выступил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

- Сегодня вручил ребятам путевки на важнейшие стройки и промпредприятия: БАМ, космодром «Восточный», РЖД, рыбоперерабатывающие заводы в наших северных районах. Отряды сформированы из студентов ТОГУ, ДВГУПС, РАНХиГС, ХГУЭП, ДВГМУ, АмГПГУ, КнАГУ и учащихся ссузов, - сказал глава региона.

В 2023 году трудоустроить планируют больше двух тысяч человек. Кроме того, в крае собираются учредить переходящее знамя, которого будут удостоены лучшие отряды, и отличительные знаки для лучших бойцов летнего трудового семестра.

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