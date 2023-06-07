Электрические столбы упали в частном секторе Магадана Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители улицы Верхней в Магадане в шоке от произошедшего: в частном секторе упало несколько электрических столбов. Женщина сняла на видео последствия «крушения» и прокомментировала ситуацию.

- На нашей улице упали столбы. Привет бригаде, которая обещала сегодня приехать, - говорит за кадром местная жительница.

В комментариях под видео пользователи оставляют возмущенные реплики. Люди не понимают, как такое могло случиться, и почему ответственные допустили аварийную ситуацию.

Похожий случай произошел и в Хабаровском крае, когда несколько бетонных столбов упало на проезжую часть. Бетонный столб едва не рухнул на ехавшую мимо машину.

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