Прокуратура помогла многодетным семьям получить квартиры в Хабаровске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прокуратура Краснофлотского района помогла двум многодетным семьям получить новое жилье вместо квартир в аварийных домах, подлежащих сносу. У них не было другой недвижимости, чтобы переехать в безопасное место.

- Местными властями меры по переселению семей не принимались. Прокурор района направил в суд два иска, чтобы обязать администрацию города предоставить квартиры по договору социального найма, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Суд удовлетворил требования, после чего семьям предоставили квартиры.

Сейчас в Хабаровском крае проживает больше 22 тысяч многодетных семей. Ежегодно в регионе растут размеры выплат для них. В 2023 году сумма на их поддержку выросла до 25 миллиардов рублей.

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