Прокуратура помогла многодетным семьям получить квартиры в Хабаровске
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Прокуратура Краснофлотского района помогла двум многодетным семьям получить новое жилье вместо квартир в аварийных домах, подлежащих сносу. У них не было другой недвижимости, чтобы переехать в безопасное место.
- Местными властями меры по переселению семей не принимались. Прокурор района направил в суд два иска, чтобы обязать администрацию города предоставить квартиры по договору социального найма, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Суд удовлетворил требования, после чего семьям предоставили квартиры.
Сейчас в Хабаровском крае проживает больше 22 тысяч многодетных семей. Ежегодно в регионе растут размеры выплат для них. В 2023 году сумма на их поддержку выросла до 25 миллиардов рублей.
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