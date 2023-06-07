Приоделся в костюм Адама: голый мужчина распугал людей в Хабаровске

Обнаженный мужчина вышел погулять по двору в Хабаровске Фото: @khabarray Фото: Социальные сети

Жители улицы Владивостокской были шокированы поведением мужчины, который вышел во двор без одежды. Он, как ни в чем не бывало, прогуливался рядом с домом, не обращая внимания на прохожих.

Фото хабаровчанина в костюме Адама разошлось по городским пабликам. В комментариях шутят: «Хабаровчане тоже по улицам пробегут», вспоминая недавний случай в Комсомольске. Там мужчина разделся посреди улицы и устроил паркур с кувырками и отработкой приемов боя.

А до этого в Городе юности голый мужчина нападал на прохожих, размахивая кулаками и пытаясь нанести удары ногой в прыжке. Но все выпады больше напоминали танцевальные па, из-за чего комсомольчанин получил от своих оппонентов прозвище «танцор».

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