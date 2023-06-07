Минздрав озвучил график движения мобильных медицинских бригад в Хабаровском крае Фото: минздрав Хабаровского края

В Хабаровском крае ежегодно курсирует теплоход «Здоровье», благодаря которому жители удаленных населенных пунктов могут получить профессиональную помощь медиков и пройти обследование. Из-за задержки судно не сможет посетить некоторые поселки, поэтому Консультативно-диагностический центр Комсомольска оперативно создал мобильные бригады врачей. Они будут выезжать в села, которые находились на пути следования теплохода. В краевом минздраве огласили график движения бригад:

- 6-9 июня - Ягодный;

- 15-16 июня - Вознесенское;

- 11-12 июля - Богородское;

- 13 июля - Булава;

- 14 июля - Де-Кастри.

В состав бригад вошли кардиолог, нефролог, оталаринголог, гинеколог, терапевт, УЗИ-специалист, аллерголог, хирург, уролог.

Напомним, теплоход «Здоровье» не смог выйти в первый рейс. Причиной стали вопросы со стороны надзорных органов к компании ООО «Беркут», которая на законных основаниях выиграла конкурс на выполнение перевозок. Предприниматель говорит, что стал жертвой нечестной конкуренции. Уже вышли все установленные законом сроки, и контракт с перевозчиком расторгнут. Через 10 дней минздрав края объявит новый конкурс, результаты которого станут известны только через полтора месяца.

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