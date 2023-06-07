Новый исправительный центр создадут в Хабаровском крае Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

На берегу Татарского пролива в поселке Ванино откроют новый исправительный центр. Он будет находиться на базе «Токинского кирпичного завода». Компания оценила преимущества сотрудничества с УФСИН и согласилась создать на своей территории место для содержания осужденных.

В исправительном центре будут проживать и отбывать наказание те, кого приговорили к принудительным работам. Это поможет заводу повысить производительность, решить проблему с поиском кадров, улучшить условия содержания осужденных.

Соглашение с УФСИН о создании исправительного центра хотят заключить уже в 2023 году. Но откроется он только в 2024-м. К этому времени на заводе подготовят места для размещения и содержания осужденных.

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