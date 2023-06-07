Хабаровские школьники отметили День рождения Александра Пушкина Фото: Администрация Хабаровска

6 июня в Хабаровске для детей прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко дню рождения поэта Александра Пушкина. Школьники, отдыхающие в лагерях, побывали на экскурсии, приняли участи в конкурсах, викторинах и тематических играх.

Праздничные мероприятия проходили по всему городу. Дети читали заранее выученные отрывки стихов Александра Пушкина, узнали много интересных фактов о его биографии.

Ученики Лицея инновационных технологий приняли участие в викторине в краевой научной библиотеке. Дети из школы №52 изобразили героев сказок во время мастер-класса в центре «Народные ремесла». Во дворце «Северное сияние» прошла интеллектуально-развлекательная игра «От А до Я». Познавательный интенсив и блиц-игру «Пушкин рядом с нами» провели в лицее «Вектор». Ученики гимназии №8 посетили «Литературный час» в детской районной библиотеке.

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