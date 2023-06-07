Больше семи тысяч пассажиров воспользовались льготным тарифом от «ХабАвиа» Фото: АО «ХабАвиа»

С начала 2023 года авиакомпания «Хабаровские авиалинии» продала 7,1 тысячи билетов по льготной цене. Предложением воспользовались около 30 процентов от общего числа пассажиров. Жители региона могут воспользоваться одной из двух льготных программ, которые позволяют сэкономить на перелетах.

Первая - для молодых людей от 12 до 23 лет, пенсионеров и инвалидов. Для них действует скидка на билеты в 50 процентов. В 2023 году предложение стало доступно круглый год, тогда как ранее оно действовало только летом.

Вторая программа - для жителей северных территорий: Аяно-Майского, Ульчского, Николаевского, Тугуро-Чумиканского, Охотского и района имени Полины Осипенко. Люди с постоянной пропиской на этих территориях могут летать по фиксированному тарифу - 4,5 тысячи рублей для взрослого и три тысячи для детей 2-12 лет.

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