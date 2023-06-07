Комсомольский драмтеатр взял гран-при на Всероссийском фестивале Фото: Драмтеатр Комсомольска

с 29 мая по 5 июня 2023 года в Магнитогорске прошел XX Фестиваль театров малых городов России. Лучшим в номинации «Спектакль большой формы» стал Драматический театр Комсомольска с постановкой «Папа». А награду за лучшую женскую роль получила Лариса Гранатова из Города юности. За победу труппа получила возможность выступить на сцене московского Театра Наций.

- Спектакль Дмитрия Акриша «Папа» признан лучшим на краевом ежегодном конкурсе губернатора. Награда на всероссийском уровне - признание качества нашей театральной школы, - сказал глава минкультуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

Во всероссийском фестивале участие принимали 16 коллективов. Они показали шесть спектаклей большой формы и 10 - малой.

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