Проезд подорожает на двух автобусных маршрутах Хабаровска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске продолжается волна повышений стоимости проезда в автобусах. На этот раз тарифы вырастут на двух маршрутах: 16-1 и 16В-1. Накануне перевозчик уведомил об этом администрацию города.

- ООО «Бриз» направил уведомление в управление промышленности, транспорта, связи Хабаровска о повышении стоимости проезда в автобусах 16-1 и 16В-1. Билеты подорожают с 40 до 45 рублей. Новый тариф начнет действовать 21 июня, - рассказали в администрации Хабаровска.

Ранее перевозчик «Бриз» поднял плату за проезд в автобусах №54-1. С 28 мая цена на маршруте также выросла на пять рублей. А в автобусах №81-1, которые обслуживает ИП Гасанова Н. А., с 29 мая проезд подорожал до 40 рублей.

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