ЧП в пятиэтажке: 11 человек спасли из горящего дома, одного увезли в больницу в Хабаровске

Пожар произошел в пятиэтажном доме на улице Данчука в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 июня жильцы пятиэтажки на Данчука заметили пожар в одной из квартир и позвонили в «101». Вызов в спасательную службу города поступил в 22:13. Три подразделения направились к месту ЧП.

Приехавшие расчеты определили очаг возгорания. Огонь исходил из квартиры на втором этаже. Пожарные подали воду для тушения пламени, а звенья газодымозащитной службы отправились внутрь дома на разведку. Они вывели на улицу жильцов верхних этажей. Из горящей квартиры спасатели эвакуировали мужчину, которому нужна была помощь врачей.

- У пострадавшего были признаки отравления продуктами горения. Его на скорой увезли в больницу, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пожар потушили в 23:00. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Огонь повредил кухню, прихожую и две комнаты. Пока неизвестно, что стало причиной ЧП. Дознаватели осматривают место возгорания и опрашивают жильцов дома, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

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