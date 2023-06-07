Серия дождливых дней продолжится в Хабаровске 8 июня Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пасмурной будет погода в Хабаровске 8 июня. Ночью и днем синоптики прогнозируют дожди, которые будут короткими, но интенсивными. Не исключают и вероятность грозы с порывами ветра до 11 метров в секунду. Хабаровчанам советуют брать с собой зонты и теплые кофты, выходя из дома. Изменчивая погода может застать врасплох в любой момент.

Несмотря на дожди, в городе будет тепло. Ночью столбик термометра покажет +13…+15 градусов. Днем потеплеет до +26. В промежутках между порывами ветер будет дуть со скоростью четыре метра в секунду.

Грозовые тучи пройдут над всем Хабаровским краем. Дожди обещают во всех районах, кроме части северных территорий. На юге ожидается усиление ветра до 14 метров в секунду.

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