Жительница Магадана ограбила таксиста во время поездки
Фото: Даниил ОПАРИН
32-летняя жительница Магадана решила воспользоваться услугами такси, но платить не захотела. Даже наоборот - она умудрилась ограбить водителя такси.
В полиции рассказали, что магаданка взяла телефон 59-летнего мужчины и перевела оттуда деньги на свою карту. Как она получила доступ к мобильнику, неизвестно.
- Девушка посредством мобильного банка осуществила перевод трех тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.
Против нее завели дело за кражу. Теперь она может лишиться свободы на шесть лет.
Ранее в Магаданской области приговор суда выслушал агрессивный мужчина. Его осудили за грабеж. Он пришел в гости к знакомому, избил его и вытащил из кармана штанов деньги. Причем визит имел преступную цель. Больше семи тысяч рублей он потом потратил.
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