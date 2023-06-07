Треш-арт и бесплатное мороженое: биробиджанцев зовут на экофестиваль

Экофестиваль пройдет в Биробиджане 10 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В предстоящую субботу, 10 июня, жители Биробиджана смогут принять участие в экологическом фестивале «Берега Биры и Биджана». Он состоится на площади Ленина и набережной города. Общий сбор - в 11 часов на улице Бумагина, 12. В администрации предупредили: сначала нужно зарегистрироваться на сайте Активные-граждане-ЕАО.рф

Праздник пройдет уже в четвертый раз. Жителей города ждет лекторий от экологов, мастер-классы от ремесленников, концерт, уличное кино, экопробежка, призы и бесплатное мороженое. Запланирована и любимая многими акция по раздельному сбору. На ней можно сдать на переработку батарейки, крышки, макулатуру и многое другое. Самым активным дадут подарки. Кроме того, можно попробовать свои силы в треш-арте, задача которого - дать вторую жизнь испорченным вещам и превратить их в арт-объект.

- Как хорошо, что жители нашей области все больше интересуются экологией, приобщаются к сохранению природы. С каждым годом «ЭкоФест» становится все масштабней. Мы, в свою очередь, приглашаем экоактивистов со стажем, которые делятся полезной и интересной информацией, а также разрабатываем новые активности. Наша главная задача - сделать раздельный сбор вторсырья модным у молодежи ЕАО, - сказала директор «ЭкоФестиваля» Валерия Еремеева.

Мероприятие проводят благодаря победе в конкурсе общественных инициатив.

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