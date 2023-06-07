На Шантарские острова поедут дети погибших на СВО из Хабаровского края Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Хабаровского края Михаил поручили министерству туризма поддержать детей, чьи отцы погибли на спецоперации на Украине. До конца лета они отправятся на Шантарские острова. Они расположены в Охотском море и славятся тем, что здесь можно увидеть гренландских китов.

- Важно сформировать группу детей так, чтобы это были школьники среднего и старшего возраста. И предусмотреть все необходимые меры безопасности для юных туристов, обеспечить спутниковой связью. Сопровождающим должен быть опытный проводник-инструктор, - сказал Михаил Дегтярев.

Сезон для наблюдения за китами наступает в конце лета. Так что время на подготовку у минтуризма есть, отметил губернатор.

Гренландские киты - самые крупные млекопитающие в мире. В России их всего три популяции, и охотская считается самой малочисленной. Они включены в категорию находящихся под угрозой исчезновения. Также их особенностью является умение петь.

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