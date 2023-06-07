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НовостиОбщество7 июня 2023 6:11

На Шантарские острова поедут дети погибших на СВО из Хабаровского края

Такое поручение дал Михаил Дегтярев
Василина ВАСИЛЬЕВА
На Шантарские острова поедут дети погибших на СВО из Хабаровского края

На Шантарские острова поедут дети погибших на СВО из Хабаровского края

Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Хабаровского края Михаил поручили министерству туризма поддержать детей, чьи отцы погибли на спецоперации на Украине. До конца лета они отправятся на Шантарские острова. Они расположены в Охотском море и славятся тем, что здесь можно увидеть гренландских китов.

- Важно сформировать группу детей так, чтобы это были школьники среднего и старшего возраста. И предусмотреть все необходимые меры безопасности для юных туристов, обеспечить спутниковой связью. Сопровождающим должен быть опытный проводник-инструктор, - сказал Михаил Дегтярев.

Сезон для наблюдения за китами наступает в конце лета. Так что время на подготовку у минтуризма есть, отметил губернатор.

Гренландские киты - самые крупные млекопитающие в мире. В России их всего три популяции, и охотская считается самой малочисленной. Они включены в категорию находящихся под угрозой исчезновения. Также их особенностью является умение петь.

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