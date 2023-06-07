Владимир Путин поддержал решение Сергея Носова пойти на выборы губернатора Магаданской области

Президент порекомендовал колымскому главе напрямую работать с людьми Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Глава Колымы рассказал президенту о своем намерении баллотироваться на второй срок. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Сергей Носов стал губернатором Магаданской области пять лет назад. Он отметил, что за эти годы выполнял поставленные задачи. Впереди намечена большая программа, в том числе в рамках мастер-плана. Это 63 мероприятия на 220 миллиардов рублей. Во время встречи Сергей Носов спросил у президента его мнение о том, чтобы снова пойти на выборы губернатора.

- Что касается одобрения, здесь вопросов нет, - сказал Владимир Путин.

Президент порекомендовал колымскому главе «напрямую работать с людьми и послушать людей, чего бы они от вас ожидали».

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