Администрация Биробиджана назвала места, где можно купаться Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане 1 июня начался купальный сезон. На многих водоемах города купаться нельзя - они не оборудованы. Но есть один пляж, где жители и гости областного центра могут отдохнуть. Он расположен на территории горпарка.

- Перед началом купального сезона эту территорию специально готовили. Карьер обследовал водолаз, и дно было расчищено от мусора, - рассказал мэр Биробиджана Максим Семенов.

Кроме того, перед началом сезона специалисты объехали территорию города и обновили запрещающие знаки. На карьере «Лесной» в этом году будут работать спасатели. В 2022-м благодаря им удалось спасти пятерых человек.

Усилена профилактическая работа по правилам поведения на воде. По водоемам спасатели проводят рейды.

Между тем в Хабаровском крае идут поиски двоих мужчин, пропавших на воде.

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