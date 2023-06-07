Запрет на посещение лесов отменили в Хабаровском крае Фото: Михаил Дегтярев

С 7 июня в Хабаровском крае отменили запрет на посещение лесов, который ввели 16 мая из-за пожароопасной обстановки. В это время находиться в лесах могли только специалисты на основе разрешений.

- Обстановка с лесными пожарами в крае сейчас находится под контролем. Последнее возгорание было ликвидировано 1 июня на общей площади в один гектар. В тушении было задействовано 18 человек из личного состава и две единицы техники. Весенний пик лесных пожаров пройден, но с наступлением лета, жаркой и засушливой погоды пожароопасная обстановка снова может стать напряженной, - рассказал замминистра лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края Роман Ткаченко.

Несмотря на активность грозовых пожаров, возгорания все равно чаще возникают по вине человека. По статистике в регионе к таким относятся больше 88 процентов случаев.

Несмотря на отмену запрета, хабаровчан просят не забывать о соблюдении правил безопасности. Штрафы за их нарушение никто не отменял.

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