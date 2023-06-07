Пункт санитарного контроля установили на пункте пропуска «Хабаровск - Фуюань»

Пункт санитарного контроля установили на пункте пропуска Хабаровск – Фуюянь Фото: Артем КИЛЬКИН

Речная пассажирская навигация из Хабаровска в китайский Фуюань откроется в ближайшие дни. В связи с этим краевое управление Роспотребнадзора готовится принимать гостей из КНР. На пункте пропуска через госграницу установили новое оборудование, которое будет измерять температуру пассажиров при высадке на дебаркадер.

- На всех пунктах пропуска в крае в рамках федерального проекта «Санитарный щит» внедрена и автоматизированная информационная система «Периметр». Она позволяет оценить риски, связанные с завозом опасных инфекционных болезней и санконтролем пассажиров в пунктах пропуска, отслеживать текущую обстановку в мире, ускорить выявление опасных болезней, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Новый пункт санитарного контроля станет вторым этапом эпидемиологического надзора. Первичная мера - проведение термометрии на борту судна.

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