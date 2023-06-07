Сборы по плаванию для детей с ментальными нарушениями прошли в Хабаровском крае Фото: региональное отделение партии «Единая Россия»
В Хабаровском крае дети с ментальными нарушениями здоровья впервые приняли участие в спортивно-тренировочных сборах по плаванию. Они прошли в районе имени Лазо для 25 юных спортсменов. Пловцы каждое утро начинали с зарядки, а в течение дня занимались на суше в кардиозоне или тренажерном зале и в бассейне.
- Приехавшие ребята все разные. Были те, кто проживает в семьях, и те, кто живет в психоневрологическом интернате. Они впервые получили возможность посетить бассейн, сходить в музей, съесть пиццу. По итогам заплывов все показали хорошие результаты, - сказал региональный координатор проекта «Единая страна - доступная среда» Дмитрий Коломийцев.
Организовали сборы для детей представители партии «Единая Россия». Ребята также съездили в музей на экскурсию, посетили семинар для спортсменов, тренеров и родителей.
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