Без холодной воды останутся жители Магадана Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители семи домов Магадана останутся без холодной воды. Об отключении предупреждает «Водоканал».

- В связи с производством срочных ремонтных работ 9 июня будет проведено отключение холодного водоснабжения, - говорится в сообщении предприятия.

Отключение коснется тех, кто живет в домах №№ 4, 4А, 6, 6А по Якутской улице, домах №№ 19 и 19А по улице Горького и доме № 40А по улице Пролетарской. Воды здесь не будет несколько часов: с 9:30 до 13:30.

Также холодную воду отключат в поселке Сокол в домах №№ 13, 21, 23, 25, 29 по улице Королева. Здесь будут проводить плановый ремонт - подключать новый участок трубопровода. Ресурс отключат с 10 до 14 часов.

Между тем в Хабаровске тоже запланированы отключения воды. Специалисты администрации предоставили график перерывов для жителей города на июнь.

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