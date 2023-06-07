Маскировочные сети плетут жители Хабаровского края Фото: администрация Ванинского района
В Ванинском районе идет работа над созданием маскировочных сетей. Их местные жители отправляют в зону СВО.
Сейчас в городе работают три мастерские, в которых можно плести сети. Они находятся при Свято-Никольском православном приходе, в духовно-просветительском центре и в здании общежития по улице Чехова, 5. Жители города отправили на спецоперацию больше 20 полотен. К слову, все, кто этим занимается, плетут сети впервые.
- Плетение маскировочной сети - дело несложное, но трудоемкое и кропотливое. Из нарезанных лоскутков специально подобранной ткани должно получиться легкое, износостойкое, быстросохнущее полотно. Одно из требований - плетение не должно иметь прямых правильных линий, чтобы вражеские квадрокоптеры не могли определить его как маскировочную сеть, - рассказали в администрации Ванинского района.
Также ванинцы организовали сбор гуманитарной помощи. Жители города несут консервы, средства личной гигиены и предметы первой необходимости.
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