Маскировочные сети плетут жители Хабаровского края Фото: администрация Ванинского района

В Ванинском районе идет работа над созданием маскировочных сетей. Их местные жители отправляют в зону СВО.

Сейчас в городе работают три мастерские, в которых можно плести сети. Они находятся при Свято-Никольском православном приходе, в духовно-просветительском центре и в здании общежития по улице Чехова, 5. Жители города отправили на спецоперацию больше 20 полотен. К слову, все, кто этим занимается, плетут сети впервые.

- Плетение маскировочной сети - дело несложное, но трудоемкое и кропотливое. Из нарезанных лоскутков специально подобранной ткани должно получиться легкое, износостойкое, быстросохнущее полотно. Одно из требований - плетение не должно иметь прямых правильных линий, чтобы вражеские квадрокоптеры не могли определить его как маскировочную сеть, - рассказали в администрации Ванинского района.

Также ванинцы организовали сбор гуманитарной помощи. Жители города несут консервы, средства личной гигиены и предметы первой необходимости.

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