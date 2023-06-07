Больше 24 тысяч человек осмотрели на выездах врачи Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае работают выездные бригады врачей. За 2023 год они осмотрели уже больше 24 тысяч человек из отдаленных сел и городов.

Первичную помощь оказывают 13 госучреждений края. Врачи выезжают в районы постоянно. Сейчас в регионе работает 14 мобильных комплексов. Они работают по индивидуальному графику, а состав бригад формируется с учетом потребностей пациентов. После осмотра их могут направить на дообследование в краевые стационары, в тяжелых случаях - на госпитализацию.

- Учитывая эти две формы выездной работы, на данный момент врачи провели около 11 тысяч лабораторных и инструментальных исследований. Такая работа, несомненно, положительно влияет на доступность и качество оказания медицинской помощи населению. В частности, осмотры специалистов и проводимые исследования позволяют своевременно выявлять серьезные заболевания, включая онкологические и сердечно-сосудистые патологии, - рассказали в краевом минздраве.

Проверить свое состояние жители края могут бесплатно в любое время года благодаря диспансеризации. Ей в этом году подлежат те, кто родился в 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 или 2005 годах. Людям старше 40 обследование проходить стоит каждый год, от 18 до 39 лет - раз в три года. Сделать это можно в своей поликлинике. При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

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