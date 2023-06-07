Снизить цену на шампиньоны планирует производитель в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае работает предприятие по производству шампиньонов. Руководство компании планирует увеличить объем продукции за счет господдержки. Сейчас он выпускает 54 тонны грибов в год, а хочет достигнуть 150 тонн.

Теплицу для шампиньонов построили в 2020 году. В мае на предприятии побывал министр сельского хозяйства и после визита поднял вопрос о помощи компании.

- Сейчас тепличные производители получают субсидии на компенсацию до 50 процентов затрат на техническое оборудование. Кроме того, по поручению губернатора Михаила Дегтярева они смогут возместить до 30 процентов затрат на электроносители, - рассказала начальник отдела инвестиций, развития экспорта минсельхоза края Светлана Кондрашова.

Отбор планируется объявить в конце года.

Напомним, драмтеатр Комсомольска-на-Амуре взял Гран-при на всероссийском фестивале.

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