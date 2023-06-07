Жительница Магадана на «Лексусе» нахватала штрафов за нарушение ПДД по всей России Фото: Даниил ОПАРИН

Судебные приставы из Магаданской области вышли на охоту на местную жительницу. Девушка нарушила правила дорожного движения в разных городах России и получила в итоге 50 штрафов. Но оплачивать их не собиралась.

- По каждому из 50 нарушений ПДД в Магаданском городском отделении судебных приставов было возбуждено исполнительное производство на общую сумму 32 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе Управления ФССП России по Магаданской области.

29-летняя девушка «засветилась» на дорожных камерах в Бурятии, на Алтае, в Новосибирской и Кемеровской областях. Любила погонять - штрафы в основном касались превышения скорости.

В итоге пристав запретил ей выезжать за границу, наложил арест на счета и запретил регистрационные действия с ее «Лексусом». Долг девушка не оплатила, но его списали с ее счетов. Также взыскали и исполнительский сбор.

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