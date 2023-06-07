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НовостиОбщество7 июня 2023 9:32

Жительница Магадана на «Лексусе» нахватала штрафов за нарушение ПДД по всей России

Приставы заставили ее их оплатить
Василина ВАСИЛЬЕВА
Жительница Магадана на «Лексусе» нахватала штрафов за нарушение ПДД по всей России

Жительница Магадана на «Лексусе» нахватала штрафов за нарушение ПДД по всей России

Фото: Даниил ОПАРИН

Судебные приставы из Магаданской области вышли на охоту на местную жительницу. Девушка нарушила правила дорожного движения в разных городах России и получила в итоге 50 штрафов. Но оплачивать их не собиралась.

- По каждому из 50 нарушений ПДД в Магаданском городском отделении судебных приставов было возбуждено исполнительное производство на общую сумму 32 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе Управления ФССП России по Магаданской области.

29-летняя девушка «засветилась» на дорожных камерах в Бурятии, на Алтае, в Новосибирской и Кемеровской областях. Любила погонять - штрафы в основном касались превышения скорости.

В итоге пристав запретил ей выезжать за границу, наложил арест на счета и запретил регистрационные действия с ее «Лексусом». Долг девушка не оплатила, но его списали с ее счетов. Также взыскали и исполнительский сбор.

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